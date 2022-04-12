معيط: فوز ميناء 6 أكتوبر الجاف بجائزة أفضل مشروع نقل بالشرق…

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن فوز مصر بجائزة «IJ global » الدولية عن أول ميناء جاف بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بمدينة السادس من أكتوبر، باعتباره أفضل مشروع نقل بنظام «P.P.P» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعد شهادة ثقة عالمية تعكس تقديرًا دوليًا للقدرات المصرية في طرح وتنفيذ مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص»، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات والخبرات الدولية.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى للميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الذى يعد الأول من نوعه فى مصر ستدخل الخدمة خلال هذا العام.

وقال وزير المالية، إن تحالفًا مصريًا ألمانيًا يتولى تنفيذ وإدارة وتشغيل أول ميناء جاف بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بمدينة السادس من أكتوبر، الذى يخدم المنطقة الصناعية، بقيمة تمويلية نحو 30 مليون دولار تم ضخها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» للمرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح أن التوسع في إنشاء الموانئ الجافة يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز بيئة الاستثمار، على نحو يسهم فى تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، ومنع تكدس الحاويات، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

وأشار معيط، إلى اهتمام الحكومة بإشراك القطاع الخاص في المشرعات التنموية، باعتباره القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، التى تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، من خلال إقامة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P».

وثمن الوزير دور وزارة النقل باعتبارها من أكثر الوزارات تفهمًا لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، والتعاون المستمر نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الموانئ البرية والبحرية والنهرية والموانئ الجافة والسكك الحديدية بنظام «p.p.p».

وأوضح المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، أننا نحرص على تقديم الدعم الفنى للجهات الرسمية والوزارات، من خلال دراسة وهيكلة المشروعات للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات منها: التعليم والصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحى وتدوير المخلفات، وإنشاء المستودعات الاستراتيجية؛ بما يُسهم في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.