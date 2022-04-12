- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
سي ان بي سي _ أضاف الاتحاد الأوروبي اليوم اثلاثاء، 20 شركة طيران روسية إلى قائمة سوداء ترتبط بالسلامة.
إقرأ أيضا.. الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو
وأوضح الاتحاد في بيان، أن إضافة 20 شركة طيران روسية، من بينها إيروفلوت، إلى قائمته لشركات الطيران التي تخضع لحظر تشغيلي أو قيود تشغيلية داخل الاتحاد.
وأرجع ذلك للمخاوف الخطيرة ذات الصلة بالسلامة بسبب فرض السلطات الروسية إعادة تسجيل للطائرات المملوكة لجهات أجنبية، ما يعني السماح لها بالعمل دون شهادات صلاحية طيران.
وبعد إضافة هذه الشركات، يكون مجموع شركات الطيران الممنوعة من التحليق في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي 117 شركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يضيف 20 شركة طيران روسية إلى قائمة سوداء… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.