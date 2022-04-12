مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يضيف 20 شركة طيران روسية إلى قائمة سوداء…

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سي ان بي سي _ أضاف الاتحاد الأوروبي اليوم اثلاثاء، 20 شركة طيران روسية إلى قائمة سوداء ترتبط بالسلامة.

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وأوضح الاتحاد في بيان، أن إضافة 20 شركة طيران روسية، من بينها إيروفلوت، إلى قائمته لشركات الطيران التي تخضع لحظر تشغيلي أو قيود تشغيلية داخل الاتحاد.

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وأرجع ذلك للمخاوف الخطيرة ذات الصلة بالسلامة بسبب فرض السلطات الروسية إعادة تسجيل للطائرات المملوكة لجهات أجنبية، ما يعني السماح لها بالعمل دون شهادات صلاحية طيران.

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وبعد إضافة هذه الشركات، يكون مجموع شركات الطيران الممنوعة من التحليق في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي 117 شركة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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