الاتحاد الأوروبي يضيف 20 شركة طيران روسية إلى قائمة سوداء…

سي ان بي سي _ أضاف الاتحاد الأوروبي اليوم اثلاثاء، 20 شركة طيران روسية إلى قائمة سوداء ترتبط بالسلامة.

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وأوضح الاتحاد في بيان، أن إضافة 20 شركة طيران روسية، من بينها إيروفلوت، إلى قائمته لشركات الطيران التي تخضع لحظر تشغيلي أو قيود تشغيلية داخل الاتحاد.

وأرجع ذلك للمخاوف الخطيرة ذات الصلة بالسلامة بسبب فرض السلطات الروسية إعادة تسجيل للطائرات المملوكة لجهات أجنبية، ما يعني السماح لها بالعمل دون شهادات صلاحية طيران.

وبعد إضافة هذه الشركات، يكون مجموع شركات الطيران الممنوعة من التحليق في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي 117 شركة.