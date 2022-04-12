السيسي يوقع قانونا لضمان شركة مصر للطيران في رحلاتها من وإلى…

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 20 لسنة 2022، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف.

ويسري الضمان لمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة.