رئيس الوزراء: أتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي لترتيبات…

دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي لترتيبات استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأكد مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع السادس للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر، أن الترتيبات والتحضيرات كافة تسير وفقا لما هو مخطط لها، ويتم الاستعداد في كل الملفات، وأن الموتمر سيعقد بشرم الشيخ في موعده المقرر في نوفمبر القادم.

من جانبه، استعرض وزير الخارجية، سامح شكري، موقف المشاورات السياسية، والمباحثات الموسعة مع الفرق التفاوضية بشأن مخرجات المؤتمر، وكذا المشاورات المقبلة مع الدول الإفريقية، والتنسيقات الجارية بشأن رؤساء الدول والحكومات، والترتيبات اللوجستية ذات الصلة.

من جانب آخر، استعرضت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، الموقف التنفيذي للشق السياسي والفني، مشيرة إلى مناقشة كل المبادرات مع الوزارات المعنية، بما في ذلك موقف مبادرات “النقل المستدام”، و”الشفافية في التمويل”، و”تطوير التخطيط الأخضر”، و”مبادرة الحد من الانبعاثات EMGF”، و”رخاء الإنسانية”، و”التغذية”، و”حياة كريمة للجميع”، ومبادرة الانتقال للطاقة والمناخ في إفريقيا.

ولفتت إلى الانتهاء من مبادرات المخلفات، والمياه، والزراعة، والتمويل، والانتقال العادل للطاقة، والمدن المستدامة، والمساواة بين الجنسين.

وتطرقت الوزيرة إلى الموقف التنفيذي للشق اللوجيستي والتنظيمي، ومحاور العمل التي تم الاتفاق عليها مع سكرتارية الاتفاقية فيما يخص الإقامة، والطيران، والاتصالات والإعلام، والجوانب الصحية، والخدمات اللوجيستية التكنولوجية، والمرافق والوسائل السمعية والبصرية، وفريق الدعم المحلي والمتطوعين.

وتناولت وزيرة البيئة موقف جهود استدامة مدينة شرم الشيخ، حيث أشارت إلى توقيع الاتفاقية الخاصة لتحويل 8 فنادق للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، وبدأ فندقان بالفعل بالعمل بالطاقة الشمسية، كما استقبلت الوزارة طلبات مماثلة من 20 فندقا إضافياً للعمل بالطاقة الشمسية.

من ناحيته، استعرض وزير المالية، محمد معيط، أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، بما في ذلك استراتيجية الرعاية للمؤتمر وأهدافها، ومعايير اختيار الشركات الراعية، والمساهمات المالية المتوقعة، والمزايا المقدمة لكل مستوي من مستويات الرعاية، والخطوات الواجب اتباعها لإبرام مذكرات التفاهم للرعاية.

واستعرض وزير النقل، الفريق كامل الوزير، الموقف التنفيذي لخطة نقل الوفود بالمؤتمر بوسائل النقل الأخضر المستدام.

وأشار إلى أنه جار استلام 20 أتوبيس غاز طبيعي، وأنه تم التعاقد على شراء 70 أتوبيسا كهربائبا، وكذا تصميم شبكة مسارات الأتوبيسات، وإعداد جداول التشغيل المبدئية طبقا لأعداد الحافلات (300) حافلة، كما جرى التعاقد على توريد المنظومات الذكية لعدد 100 حافلة وجار التعاقد على باقي الكمية.

نوه بالبدء في تنفيذ الجراج ومحطات الشحن، وجار تصميم الهوية البصرية للأتوبيسات بواسطة محافظة جنوب سيناء، وتم التنسيق مع المصنّعين لتنفيذها.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس يحيى زكي، موقف التعاون الجاري مع بعض الشركات العالمية المستثمرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتم بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وصندوق مصر السيادي، كما تطرق لموقف مذكرات التعاون المزمع توقيعها على هامش المؤتمر.

من جانبهم استعرض وزراء: الكهرباء، والسياحة، والتخطيط، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والاتصالات، كل فيما يخصه، بشأن أعمال التنسيق الجارية الخاصة باستضافة المؤتمر، فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية المطلوبة لتأهيل مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

وفي ذات السياق، عرض محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر، بما في ذلك أعمال تطوير الحديقة المركزية، ومدخل المدينة، ومنظومة تدوير المخلفات، واستخدام الطاقة الشمسية ببعض المناطق والفنادق، فضلا عن طلب بعض الفنادق استضافة إنشاء نقاط للشحن الكهربائي بها.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما شارك في الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.