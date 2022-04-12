سوناطراك الجزائرية وإيني الإيطالية توقعان اتفاقا لتوريد…

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– قالت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة في بيان إنها وقعت يوم الاثنين اتفاقا لتوريد الغاز مع شركة إيني الإيطالية، لكنها لم تكشف عن تفاصيل بشأن الكميات.
وقال البيان إن الاتفاق سيسمح بتسريع مشاريع للغاز الطبيعي.
وأضاف أن سوناطراك حددت أيضا مع إيني أسعارا جديدة لمبيعات الغاز للعامين 2022 و2023.
ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي في العاصمة الجزائرية لمناقشة الروابط الثنائية والطاقة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
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