الذهب يقفز 22 جنيها في السوق المحلية.. وعيار 21 يسجل 1017…

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شاهندة إبراهيم – قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية 22 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وفقا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.
وأفاد نجيب بأن عيار 21 كان قد أغلق في آخر تعاملات على سعر 995 جنيها الجمعة الماضية.
وعلى صعيد أسعار الذهب اليوم، وصل عيار 21 إلى 1017 جنيها، بعدما سجل في التعاملات الصباحية مستوى 1024 جنيها.
وبلغ عيار 18 سعر 906 جنيهات، وصعد عيار 24 إلى 1128 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب قيمة 8 آلاف و136 جنيها.
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