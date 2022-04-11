الكرملين: لا يوجد سبب يؤدي لتخلف روسيا عن سداد ديونها

_ قال الكرملين يوم الاثنين إن روسيا لديها الموارد اللازمة لسداد ديونها وبالتالي لا يوجد سبب موضوعي للتخلف عن السداد. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “لا توجد أسباب موضوعية للتخلف عن السداد. روسيا لديها كل ما تحتاجه للوفاء بجميع التزاماتها”.

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