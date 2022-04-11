مجموعة السكك الحديدية الروسية تتعثر عن سداد دفعة فوائد عن…

العربية دوت نت – باتت مجموعة السكك الحديدية الروسية في حكم المتعثرة عن دفع سندات مستحقة في 14 من الشهر الماضي بعد انقضاء فترة السماح البالغة 10 أيام.

يأتي ذلك بعد أن فشلت “السكك الحديدية الروسية” في الوصول إلى حاملي السندات بفعل التزامات الامتثال القانونية والتنظيمية داخل شبكة البنوك المراسلة.

ومن المقرر أن يتم تفعيل مقايضات التخلف عن السداد ودفعها إلى حاملي السندات.

وكان الكرملين قد أكد أن احتمال تعثر روسيا عن سداد ديونها موجود من الناحية النظرية فقط في ظل العقوبات الغربية على موسكو، ولكنه لا يعتبر تعثرا حقيقيا.

وأضاف أن لدى روسيا جميع الموارد اللازمة لخدمة ديونها، وليس هناك أي سبب حقيقي لتخلف الدولة عن سداد المستحقات المترتبة عليها، إلا أن بنكا أجنبيا رفض تمرير مدفوعات موسكو من الفوائد على سندات اليوروبوندز المستحقة في 2022 و2024 مما اضطرها لدفع هذه الفوائد البالغة نحو 650 مليون دولار بالروبل، بحسب وزارة المالية.