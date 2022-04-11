مال وأعمال

عجز ميزان المعاملات الجارية التركي بلغ 5.15 مليار دولار في…

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سي إن بي سي _ أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري التركي، الأثنين 11 أبريل، أن ميزان المعاملات الجارية بالبلاد سجل عجزاً في فبراير بلغ 5.15 مليار دولار وهو ما يزيد عن ضعف الرقم المسجل في ذات الشهر من العام الماضي إذ وسعت زيادة تكلفة واردات الطاقة من نطاق العجز.

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والقضاء على عجز المعاملات الجارية المزمن في البلاد، الذي سجل 14.9 مليار دولار في 2021، كان من بين الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان والذي أعطى الأولوية أيضاً للنمو والصادرات وفرص العمل وخفض سعر الفائدة.

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لكن الحرب الروسية الأوكرانية رفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والحبوب مما جعل من الصعب على تركيا الوفاء بذلك الهدف بالنظر إلى أن عائدات السياحة قد تنخفض أيضاً هذا العام بسبب تراجع الوافدين من الدولتين اللتين تعدان في العادة من بين أكبر مصادر السياح القادمين لتركيا.

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وأظهرت البيانات أن العجز بلغ في أول شهرين من العام 12.14 مليار دولار، وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية 2.42 مليار دولار في فبراير 2021.

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وتوقع أحدث استطلاع لرويترز أن يبلغ العجز لعام 2022 بأكمله 38.25 مليار دولار في المتوسط، كما أظهرت بيانات المركزي التركي أن العجز المجمع لمدة 12 شهراً بلغ حالياً 21.85 مليار دولار.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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