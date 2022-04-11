وزيرة التخطيط: 6.2 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة…

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 2021/2022، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في محافظات الجمهورية كافة للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2021/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق “خطة المواطن”، لحرص الدولة على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، تحقيقاً للهدف الـ17 من التنمية المستدامة العالمية وهو “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، مشددة على ضرورة تمكين المواطن وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، نظرًا لأن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية .

وأضافت السعيد في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، أن الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقا مع “رؤية مصر 2030″، مؤكدة أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات هادفة عدة لتعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية المواطنين في التخطيط والمتابعة، منها إصدار تقرير “متابعة المواطن في المحافظات 2018/2019 – 2019/2020 “، وإطلاق تطبيق المحمول “شارك 2030”.

وأوضحت أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية يصل إلى 333 مشروعًا، لتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة الدقهلية بخطة عام 2021/2022، 6.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بالدقهلية خلال خطة 2021/2022، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.8 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 29.3%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 1.7 مليار جنيه بنسبة 27%، ثم قطاع النقل باستثمارات تبلغ 1.2 مليار جنيه بنسبة 19.4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 593.3 مليون جنيه بنسبة 9.5%، ، وقطاع التعليم قبل الجامعي 459.1 مليون جنيه بنسبة 7.4%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 460.2 مليون جنيه بنسبة 7.4%.

وأوضح التقرير أن من أهم المستهدفات التنموية بقطاع الاسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية في خطة 2021/2022، توجيه نحو 1.1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ونحو 140.3 مليون جنيه لخدمات الكهرباء، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 101 مشروعًا، وفي قطاع التنمية المحلية تبلغ عدد المشروعات التنموية 114 مشروعا منها مشروع إنشاء واستكمال مصانع تدوير القمامة، رفع كفاءة وتطوير مجازر حكومية، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في قطاع التنمية المحلية في توجيه 274.5 مليون جنيه لتحسين البيئة، ورصف طرق محلية بحوالي 177 مليون جنيه، وفي مجال التعليم قبل الجامعي يستهدف تنفيذ 11 مشروعا تنمويا تتضمن إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي، وفصول رسمي لغات ولغات متميز، وفصول ثانوي عام وتعليم فني، وإحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي.