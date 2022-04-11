- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات _ انخفضت معدل البطالة في تركيا، خلال فبراير الماضي، إلى 10.7 بالمئة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و579 ألف شخص.
وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية، بأن معدل البطالة في تركيا خلال فبراير 2022 تراجعت بواقع 0.5 نقاط مقارنة مع يناير من العام ذاته.
ولفتت البيانات إلى أن معدل البطالة خلال فبراير 2022، انخفضت بنسبة 2.5 نقطة مقارنة بذات الشهر من العام الفائت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل البطالة في تركيا يتراجع بنسبة 10.7% خلال فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.