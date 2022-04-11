معدل البطالة في تركيا يتراجع بنسبة 10.7% خلال فبراير

وكالات _ انخفضت معدل البطالة في تركيا، خلال فبراير الماضي، إلى 10.7 بالمئة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و579 ألف شخص.

وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية، بأن معدل البطالة في تركيا خلال فبراير 2022 تراجعت بواقع 0.5 نقاط مقارنة مع يناير من العام ذاته.

ولفتت البيانات إلى أن معدل البطالة خلال فبراير 2022، انخفضت بنسبة 2.5 نقطة مقارنة بذات الشهر من العام الفائت.​​​​​​​