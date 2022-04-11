مال وأعمال

معدل البطالة في تركيا يتراجع بنسبة 10.7% خلال فبراير

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وكالات _ انخفضت معدل البطالة في تركيا، خلال فبراير الماضي، إلى 10.7 بالمئة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و579 ألف شخص.

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وأفادت بيانات هيئة الإحصاء التركية، بأن معدل البطالة في تركيا خلال فبراير 2022 تراجعت بواقع 0.5 نقاط مقارنة مع يناير من العام ذاته.

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ولفتت البيانات إلى أن معدل البطالة خلال فبراير 2022، انخفضت بنسبة 2.5 نقطة مقارنة بذات الشهر من العام الفائت.​​​​​​​

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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