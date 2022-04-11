وزيرة الهجرة: خدمة التحويلات النقدية عبر البريد ستساعد على…

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور شريف فاروق، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات التي يقدمها البريد المصري.

وقالت وزيرة الهجرة إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية دور البريد المصري للمصريين كافة، وارتباطهم به منذ نشأته.

وأشادت مكرم بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري، من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.

وأكدت مناقشة لتيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر منافذ البريد المصري التى يتجاوز عددها 4200 مكتب بريد منتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، فضلًا عن شحن المستندات الخاصة بهم والأدوية وغيرها.

ولفتت مكرم إلى استفادة شريحة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج من هذه الخدمة لما ستقدمه من مميزات لهم ولذويهم، وخصوصًا بدول الخليج؛ نظرا لتجمع عدد كبير من المصريين بها، مؤكدة أن خدمة التحويلات النقدية عبر البريد، بالتعاون مع البنك المركزي المصري المصري والبنوك الوطنية تلبي طلبات شريحة المواطنين ترغب في ارسال التحويلات بطريقة آمنة لأسرهم داخل القري، ومن ثم تحقيق زيادة في هذه التحويلات والنقد الأجنبي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، بجهود وزيرة الهجرة لرعاية وتوفير احتياجات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن البريد المصري أصبح ذراع الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين ويقدم خدماته للمصريين بالخارج في أغلب دول العالم وخصوصا الخليج.

وأبدى فاروق استعداده التام للعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المصري بالخارج من نقل مستندات وأدوية الي جانب التحولات النقدية، مشيرا إلى أن البريد المصري يسعي دائما إلى رفع مستوى أداء كافة الخدمات باستخدام أعلى وسائل التكنولوجيا العالمية، لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية.

وأوضح رئيس هيئة البريد المصري الاتفاق مع مصر للطيران لتخصيص مساحات خاصة به للشحن، لنقل وشحن ما يحتاجه المصريين بالخارج، لافتًا إلى توقيع البريد المصري اتفاقيات مع دول عدة منها السعودية وقطر والإمارات والأردن.