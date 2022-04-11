مال وأعمال

مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يرتفع بنسبة 1.5% خلال مارس

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شينخوا _ ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي في مارس.

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وكان الرقم أعلى من النمو بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي المسجل في فبراير الماضي.

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وأظهر تفصيل البيانات أن أسعار المواد الغذائية شهدت تقلصا إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بمقدار 0.28 نقطة مئوية، وفقا لما ذكرته دونغ لي جيوان الإحصائية في الهيئة المذكورة.

وعلى وجه التحديد، انخفض سعر لحم الخنزير، وهو لحم أساسي في الصين، بنسبة 41.4 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 42.5 في المائة قبل شهر. مع ذلك، أظهرت البيانات أن أسعار الخضروات الطازجة، التي انخفضت بنسبة 0.1 في المائة في فبراير الماضي، شهدت زيادة بنسبة 17.2 في المائة مارس الماضي.

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وقالت دونغ إن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت 2.2 في المائة عن العام السابق، مما ساهم بنحو 1.77 نقطة مئوية في نمو مؤشر أسعار المستهلكين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل شهر.

وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين في البلاد، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفع بنسبة 8.3 في المائة على أساس سنوي في مارس الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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