مال وأعمال

نمو الاقتصاد البريطاني يتباطأ أكثر من المتوقع في فبراير

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_ أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة، انخفاضا من 0.8 بالمئة في يناير.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير شباط كان أكبر بنسبة 1.5 في المئة مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة كوفيد-19.

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وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من تسعة بالمئة في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى تعافيا حادا في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة جراء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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