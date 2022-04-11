حسن حسين: حزمة مقترحات لخفض الضغط عن الدولار.. واستعادة نشاط…

أعده للنشر: باره عريان _ قدم حسن حسين، الخبير المالي ورئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، عددا من المقترحات التي تستهدف تخفيض ضغط الطلب على العملة الأجنبية، التي تأثرت بقوة إثر عوامل متعددة خارجية وداخلية على خلفية التداعيات الاقتصادية للحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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