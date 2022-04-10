أبو عوف تستهدف زيادة حجم استثماراتها الخارجية بنسبة 30% خلال…

إسلام فضل _ أكد أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة إيه يو إف (AUF)، المالكة للعلامة التجارية أبو عوف، أن الشركة تستهدف زيادة حجم توسعاتها الخارجية، خلال العام الجاري 2022، من خلال فتح أسواق جديدة والمشاركة في معارض عالمية للصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الشركة وضعت خطة طموحة تعزز من تواجدها في الأسواق العالمية.

وأضاف على هامش مشاركته في معرض فروت لوجيستيكا المعني بالخضروات والفواكه والتمور، في برلين، أن خطة الشركة التوسعية ترتكز على زيادة حجم الاستثمارات الخارجية مع نهاية العام، بنسبة تصل إلى 30% عن العام الماضي 2021، وهو ما بدأت الشركة في تنفيذه بالفعل خلال الثلث الأول من العام الجاري.

وأوضح أن “أبو عوف” في معرض فروت لوجيستيكا استهدفت عرض عدد من الأصناف المختلفة التي تتميز بها، والتي أثبتت نجاحها في السوق المصرية، مشددًا حرص الشركة على المشاركة في معرض “فروت لوجيستيكا” الدولي، لما يوفره من فرص كبيرة ومتعددة في مجال تبادل الخبرات مع الشركات المنافسة وفتح أسواق تصديرية جديدة يمكن أن تدعم الاقتصاد الوطني.

ولفت عوف إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لتطوير وتنمية الصناعات الوطنية، كان لها الأثر الأكبر في منح المنتجات المصرية الفرصة في منافسة مثيلاتها من العلامات التجارية العالمية، لاسيما وأن الصناعات الغذائية في مصر تشهد حالة من التطور الكبير سواء من حيث نظم ووسائل التشغيل الحديثة المستخدمة في كافة مراحل التصنيع، أو من حيث تطبيق أعلى معايير الرقابة والجودة العالمية، وهو ما يجعلنا قادرين على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة تحت شعار “صنع في مصر”.