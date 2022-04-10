إيديتا تخطط لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال السنوات…

دوت الخليج – تخطط شركة إيديتا للصناعات الغذائية لضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المهندس هاني برزي، رئيس مجلس إدارة إيديتا، إن الشركة تستهدف من الاستثمارات الجديدة التوسع في عملياتها التشغيلية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مصنع E07 التابع لشركة “إيديتا” للصناعات الغذائية بالمنطقة الاستثمارية في مدينة 6 أكتوبر.

وقال المهندس هاني برزي، إن E07 واحد من 5 مصانع للشركة في مصر، إلى جانب مصنع آخر في المملكة المغربية.

وأوضح برزي أن المصنع مقام على مساحة 50 ألف متر مربع، بمساحة إنشائية 32.5 ألف متر مربع، بإجمالي عدد وظائف 1.5 ألف، وهو يضم حاليًا صالتي إنتاج تضم 10 خطوط إنتاج من إجمالي 32 خط إنتاج تشكيلة واسعة من المنتجات.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المجمعة لمصانع الشركة تبلغ 181.535 طن سنويًا، من خلال أكثر من 7 آلاف موظف.

وأكد برزي أهمية دعم الصناعة المحلية وتحفيز الصادرات بما يسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

ونوه البيان بأن الشركة باعت حوالي 2.9 مليار عبوة خلال عام 2021 في سوق الأغذية الخفيفة المصرية، تنوعت ما بين الكرواسون والكيك والوفير والمقرمشات والبسكويت والحلويات، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 5.2 مليار جنيه.

ووفق البيان، فإن إيديتا تصدر منتجاتها إلى 17 دولة في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبلغ إجمالي حجم الصادرات 310 ملايين جنيه خلال عام 2021، بما يمثل 5.9% من إجمالي الإيرادات خلال العام.