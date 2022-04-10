التخطيط توقع مذكرة تفاهم مع مجلس السكان الدولي لمسح النشء…

دوت الخليج – وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمكتب الإقليمي لمجلس السكان الدولي مذكرة تفاهم لإجراء الدورة الثالثة لمسح النشء والشباب.

وقع مذكرة التفاهم: الدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموجرافي التابع للوزارة، والدكتورة نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولي والمدير المسئول، وذلك في حضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط.

وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورسم السياسات القائمة على قياس الأثر من خلال التخطيط الفعال لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة.

وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن الدورتين السابقتين للمسح قد تطرقتا إلى جوانب مختلفة من حياة الشباب أهمها الصحة والتعليم والتوظيف والزواج والهجرة وأدوار النوع الاجتماعي.

وأشار إلى أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات الماضية كانت الدافع لإجراء الدورة الثالثة من مسح النشء والشباب.

وأكد نائب وزيرة التخطيط أهمية المسح في دعم السياسات والبرامج القائمة على الأدلة.

يشار إلى أن الدورة الأولى من مسح النشء والشباب كانت عام 2009 بالتعاون بين مجلس السكان الدولي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والثانية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2014.