وزارة التخطيط: 6.06 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة…

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إصدار تقاريرها، بشأن خطة المواطن الاستثمارية بالمحافظات، بإصدار الخطة الخاصة بمحافظة البحيرة.

وأكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلوغ الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة للعام المالي 2021/2022، إلى 6.06 مليار جنيه ، ليبلغ إجمالي المشروعات 346 مشروع تنموي بنسبة 1.7% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وقالت السعيد إنه وفقًا للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة فيستحوذ قطاع النقل على نسبة 38.4% بقيمة 2.33 مليار جنيه، بينما يستحوذ قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات على نسبة 23.6% بقيمة 1.43مليار جنيه، ويستحوذ قطاع التنمية المحلية على نسبة 15.6% بقيمة 944.2 مليون جنيه، متابعه أن قطاع التعليم قبل الجامعي استحوذ على نسبة 6.3% بقيمة 380.4 مليون جنيه، بينما استحوذ قطاع الري على نسبة 2.9% بقيمة 173.1 مليون جنيه، فيما نالت قطاعات أخرى على نسبة 13.2% بقيمة 802.3 مليون جنيه.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن محافظة البحيرة شهدت نموًا في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة بنسبة 33%.

وأشار التقرير بشأن أبرز مشروعات التنمية المحلية بالمحافظة إلى تضمن منظومة المخلفات الصلبة استكمال ميناء الصيد برشید، رصف طرق متفرقه بمركز ومدينة كفر الدوار، رصف طرق مشتركة بين مركزي الدلنجات وكوم حمادة، رصف طرق متفرقة بمدينة ومركز دمنهور.

وأفاد التقرير حول أبرز مشروعات التعليم قبل الجامعي، عن إنشاء وتجهيز فصول تعلیم أساسي، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، إعادة تأهيل مدارس محافظة البحيرة، إحلال وتجديد مدارس تعليم فني، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام.

وأشار التقرير إلى أبرز مشروعات الري والتي تمثلت في استكمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتأهيل المصارف العامة، وإنشاء الأعمال الصناعية عليها، استكمال حماية مصب فرع رشيد (إنشاء عدد 2 لسان بحري)، إنشاء محطة طابية العبد، وإحلال وتجديد محطة التحرير 1 وتأهيل محطتي مريوط 2,3 ، استكمال تغطية ترع و مصارف، استكمال حماية الجسور والأعمال الصناعية وتطوير مآخذ ومساقي وتوريد وتنفيذ شبكات الكهرباء.

وعن مشروعات مجال خدمات الإسكان وتطوير العشوائيات، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز المشروعات في المجال تتضمن تطوير مناطق عشوائية، إنشاء محطة معالجة ثنائية بطاقة (10-15 ألف م3/يوم)، البرنامج القومي للإسكان، توسعات محطات صرف صحي شبراخيت بطاقة 20 ألف م3/يوم)، إنشاء محطة معالجة المعركة، لافتا إلى أن من أهم المستهدفات التنموية في خطة 2021/2022، توجيه ما يقرب من 1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ولفت التقرير إلى أبرز مشروعات النقل والمتمثله في إنشاء إنشاء كباري خرسانية علي المجاري المائية “المرحلة الأولى على الرياح البحيري”، استكمال ازدواج طريق بين قناطر بولين ومدينة كوم حماده، إنشاء كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي في ال كم 21، استكمال محور النوبارية 203 كم، استكمال ازدواج طريق القناطر الخيرية/الخطاطبة /التوفيقية “المسافه من التوفيقيه إلى قناطر”.