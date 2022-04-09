_ قالت شركة جازبروم الروسية الحكومية المنتجة للغاز في بيان يوم السبت إنها تورد الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين. وأضافت الشركة أن الطلبات بلغت 78.3 مليون متر مكعب في التاسع من أبريل انخفاضا من 91.3 مليون متر مكعب في اليوم السابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جازبروم الروسية: شحنات الغاز عبر أوكرانيا انخفضت إلى 78.3… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.