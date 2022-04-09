مال وأعمال

جازبروم الروسية: شحنات الغاز عبر أوكرانيا انخفضت إلى 78.3…

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_ قالت شركة جازبروم الروسية الحكومية المنتجة للغاز في بيان يوم السبت إنها تورد الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا وفقا لطلبات المستهلكين الأوروبيين.

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وأضافت الشركة أن الطلبات بلغت 78.3 مليون متر مكعب في التاسع من أبريل انخفاضا من 91.3 مليون متر مكعب في اليوم السابق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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