المشاط: فوز ميناء 6 أكتوبر الجاف بجائزة IJ Global كأفضل صفقة…

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فوز مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجائزة IJ Global كأفضل صفقة تمويل بقطاع النقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُقدم جائزة IJ” Global ” لأفضل المعاملات والمؤسسات في قطاعي البنية التحتية والطاقة في العالم.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان لها اليوم السبت، إن ميناء 6 أكتوبر الجاف والأول من نوعه في مصر، يعد مثالا على أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل، وكذلك الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة والمشروعات ذات الاولوية، كما أنه يعكس سعي الدولة للتحول إلى قطاع نقل ذكي ومستدام، وتنفيذ المشروعات التي تعزز التحول الأخضر وتدعم النمو الشامل.

وأوضحت المشاط، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أقر تمويل تنموي بقيمة 25 مليون يورو لشركة ميناء أكتوبر الجاف، والذي يتم تنفيذه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن تطوير ميناء أكتوبر الجاف يعد أول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، أبريل من العام الماضي، تم توقيع مذكرتي تفاهم لدخول مدن القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، ضمن برنامج المدن الخضراء الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم، حيث يستهدف البرنامج مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

وأشادت الوزيرة بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع البنك، وتعتبر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019، لافتة إلى أنه من خلال الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027 سيتم العمل مع البنك الأوروبي، بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة لتلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، من خلال ثلاثة محاور هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وذكرت المشاط أنه في ظل جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال، ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27 العام الجاري، فإن الحكومة، تعمل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الأخضر.

يذكر أن المشروع يقام على مساحة 100 فدان، وقطعة أخرى 300 فدان منطقة لوجستية، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، دبرها تحالف شركات «السويدى إليكتريك – دى بى شينكر»، الذى سيتولى إدارة وتشغيل الميناء لمدة 30 عامًا، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية الحكومة للتوسع في الموانئ الجافة في مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط وسوهاج.

جدير بالذكر أنه خلال 2020 فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعي والتمكين الإقتصادي للمرأة) و(الشمول).

وفازت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالجائزة الفضية في مجال الطاقة المستدامة، لإلتزامها بالابتكار وتعزيز تكافؤ الفرص خاصة للنساء في قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، كما حصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الجائزة البرونزية في مجال النوع الاجتماعى والشمول وذلك لانشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي فى النقل بالسكك الحديدية.

ومن بين المشروعات الأخرى المنفذة مع شركاء التنمية وحاذت على جوائز عالمية، مشروع محطة معالجة مياه مصرف المحسمة التي يساهم في تمويلها الصندوق السعودي للتنمية، حيث حصلت على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 وفقاً لما أعلنته المنصة الإعلامية “Capital Finance International -CFI” البريطانية المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال، إضافة إلى اختياره من مجلة Engineering News Record (ENR)الأمريكية المتخصصة في مجال الإنشاءات والمشروعات التنموية كأفضل المشروعات الهندسية لعام 2020، كما دخلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر المسجلة موسوعة “جينيس” باعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بقدرة 5 مليون م3/ يوم.