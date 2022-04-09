مؤشر مديري المشتريات القطري يرتفع في مارس إلى 61.8% نقطة…

سي إن بي سي _ ارتفع مؤشر مديري المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في شهر مارس الماضي إلى 61.8 نقطة من 61.3 نقطة في شهر فبراير 2022 بدعم من مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة.

وتعد القراءة الأخيرة للمؤشر الأعلى في أربعة أشهر، وثالث أعلى قراءة في تاريخ الدراسة وفق دراسة لمركز قطر للمال.

هذا وسجلت القطاعات الفرعية الشهر الماضي قراءات قياسية بقيادة قطاع البيع بالجملة والتجزئة الذي سجل القراءة الأعلى، تبعه قطاعات الصناعات التحويلية والانشاءات، ثم قطاع الخدمات بقراءة أدنى.

وأظهرت الدراسة زيادة الشركات لأعداد الموظفين على خلفية زيادة الطلب في الربع الأول من 2022، لكنها لم تكن – بحسب الدراسة – كافية للحد من زيادة كمية الأعمال غير المنجزة التي سجلت ثاني أعلى قراءة في تاريخ الدراسة خلال خمس سنوات، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعا للشهر السادس على التوالي مقابل انخفاض أسعار سلع وخدمات للشهر الثاني على التوالي.