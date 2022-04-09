بايدن يوقع على قانون إنهاء استيراد النفط الروسي

وكالات _ وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي. وقال البيت الأبيض في بيان: “الرئيس جو بايدن وقع على قانون حول إنهاء استيراد النفط الروسي”. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

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