رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لتشديد العقوبات على روسيا

وكالات _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة محاولات روسيا للتحايل على العقوبات وأن يفرض عقوبات أشد إذا اقتضت الضرورة. وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في كييف أن الاتحاد الأوروبي ينوي زيادة الثمن الذي تتكبده روسيا جراء شنها الحرب على أوكرانيا.

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