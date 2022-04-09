مال وأعمال

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لتشديد العقوبات على روسيا

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وكالات _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الجمعة إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة محاولات روسيا للتحايل على العقوبات وأن يفرض عقوبات أشد إذا اقتضت الضرورة.

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وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في كييف أن الاتحاد الأوروبي ينوي زيادة الثمن الذي تتكبده روسيا جراء شنها الحرب على أوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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