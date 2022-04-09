مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

سي إن بي سي _ قالت المفوضية الأوروبية الجمعة 8 أبريل، إن حكومات الاتحاد الأوروبي جمدت أصولاً قيمتها 29.5 مليار يورو ترتبط بالنخبة وشخصيات أخرى خاضعة للعقوبات بسبب علاقتها بالكرملين.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. الاتحاد الأوروبي يقر رسميا حزمة عقوبات خامسة على روسيا

Edita2021

ووفقاً للمفوضية فإن هذه الأصول التي تم تجميدها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية تشمل حسابات مصرفية وقوارب وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمالاً فنية، إضافةً لمنع معاملات مالية تبلغ قيمتها نحو 196 مليار يورو.

hapiSaloun

وقالت المفوضية إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد هي فقط التي أعلنت عن إجراءات اتخذتها لتجميد الأصول رغم وجود إلزام قانوني بفعل ذلك.

FNG2021

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قرابة 700 شخص على صلة بالكرملين، منهم عدد من الأثرياء ورجال الأعمال.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا