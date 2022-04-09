الاتحاد الأوروبي يجمد أصولا روسية بقيمة 29.5 مليار يورو

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سي إن بي سي _ قالت المفوضية الأوروبية الجمعة 8 أبريل، إن حكومات الاتحاد الأوروبي جمدت أصولاً قيمتها 29.5 مليار يورو ترتبط بالنخبة وشخصيات أخرى خاضعة للعقوبات بسبب علاقتها بالكرملين.
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ووفقاً للمفوضية فإن هذه الأصول التي تم تجميدها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية تشمل حسابات مصرفية وقوارب وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمالاً فنية، إضافةً لمنع معاملات مالية تبلغ قيمتها نحو 196 مليار يورو.
وقالت المفوضية إن نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد هي فقط التي أعلنت عن إجراءات اتخذتها لتجميد الأصول رغم وجود إلزام قانوني بفعل ذلك.
ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قرابة 700 شخص على صلة بالكرملين، منهم عدد من الأثرياء ورجال الأعمال.
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