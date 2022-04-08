الاتحاد الأوروبي يقر رسميا حزمة عقوبات خامسة على روسيا

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وكالات _ أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات خامسة على روسيا، تشمل حظر استيراد الفحم الروسي، موضحا أن حظر استيراد الفحم الحجري سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنوياً.
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وقال إن العقوبات الجديدة، تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والأسمنت والأسمدة الروسية.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن الشهر الماضي، أنه فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، بحسب ما أكدت فرنسا.
فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات شملت فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية.
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