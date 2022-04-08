مال وأعمال

أسعار الغذاء العالمية تقفز إلى مستوى قياسي جديد في مارس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

CairoBank

العربية نت _ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، اليوم الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس الماضي، إذ أربكت الحرب في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية.

predco_adv_2021

إقرأ أيضا.. أوكرانيا: محصول الحبوب في 2022 سيقل 20% عن العام الماضي

Edita2021

وسجل مؤشر “الفاو” لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير.

hapiSaloun

وسجل المؤشر قبل التعديل في فبراير 140.7، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

FNG2021

وكان مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، رين بولسن، أعلن في وقت سابق أن الإصدار الجديد من التقرير العالمي الـ17 الذي يبحث مسألة انعدام الأمن الغذائي الحاد العالمي، سيصدر في نهاية أبريل من العام 2022، والمتوقع أن يظهر نمواً أكثر حدة من العام الماضي.

وقال بولسن، إن انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي يتطلب مساعدات إنسانية، ارتفع بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث وصل إلى 161 مليون شخص يعانون من الجوع في 2021.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الغذاء العالمية تقفز إلى مستوى قياسي جديد في مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا