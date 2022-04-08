العالمية القابضة الإماراتية تستثمر ملياري دولار في شركات…

– وافقت الشركة العالمية القابضة على استثمار 7.3 مليار درهم (ملياري دولار أمريكي) في ثلاث شركات تابعة لمجموعة أداني الهندية.

وذكرت الشركة في بيان أنها ستوفر رأس مال لشركة أداني للطاقة الخضراء وأداني ترانسميشن وأداني إنتربرايزس وجميعها مدرجة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية في الهند عن طريق التخصيص التفضيلي.

وسيخضع هذا الاستثمار إلى موافقة المساهمين والجهات التنظيمية كما سيلتزم بالقواعد التنظيمية للأوراق المالية في الهند.

وذكر البيان أن رأس المال سيستخدم في تحقيق نمو في الشركات المذكورة ودعم الميزانية لأغراض تجارية عامة.

ويرأس الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الشركة العالمية القابضة، وهو أيضا مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات وشقيق ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد.

كما يرأس الشيخ طحنون مجموعة رويال التي تملك 74 بالمئة من العالمية القابضة، فضلا عن رئاسة شركة القابضة