مال وأعمال

أوكرانيا: محصول الحبوب في 2022 سيقل 20% عن العام الماضي

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– قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الجمعة، إن محصول الحبوب هذا العام من المرجح أن يقل 20 بالمئة عن مستواه العام الماضي بسبب تقلص المساحة المنزرعة بعد الغزو الروسي.

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وقال إن هناك نقص في الوقود للمزارعين، لكن أوكرانيا تعرف كيف تزودهم بالوقود.

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أضاف أن أوكرانيا لديها مخزون كبير من الحبوب والزيوت النباتية ويمكنها توفير الطعام لسكانها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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