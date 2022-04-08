أوكرانيا: محصول الحبوب في 2022 سيقل 20% عن العام الماضي

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– قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الجمعة، إن محصول الحبوب هذا العام من المرجح أن يقل 20 بالمئة عن مستواه العام الماضي بسبب تقلص المساحة المنزرعة بعد الغزو الروسي.
وقال إن هناك نقص في الوقود للمزارعين، لكن أوكرانيا تعرف كيف تزودهم بالوقود.
أضاف أن أوكرانيا لديها مخزون كبير من الحبوب والزيوت النباتية ويمكنها توفير الطعام لسكانها.
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