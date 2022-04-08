مال وأعمال

أوكرانيا: تكلفة الحرب اليومية تصل إلى 86 مليون دولار

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العربية نت ..قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال اليوم الجمعة، إن تكلفة الحرب اليومية تصل إلى 86 مليون دولار يومياً، مشيرا إلى أن دعم الشركاء ضروري للخروج من الحرب مع روسيا.

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وأضاف شميكال، أن بلاده ستؤمم ممتلكات روسيا لتعويض الخسائر، معربا عن تطلع أوكرانيا إلى الحصول على تمويل من الأصول الروسية المجمدة عالميا.

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وأوضح أن الحصاد الزراعي هذا العام، سيكون أقل بـ20% عن السنة الماضية.

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وعلى الطرف الآخر، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الخميس مع مجلس الأمن الروسي ملف المفاوضات مع أوكرانيا والعملية العسكرية.

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واتهمت روسيا، الخميس، أوكرانيا بالتراجع عن الاقتراحات التي قدمتها في مفاوضات إسطنبول.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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