بايدن يعلق على إعلان وكالة الطاقة الدولية عن أكبر عملية ضخ…

سبوتنيك نيوز _ علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، عن أكبر عملية ضخ ‏للنفط من احتياطي الطوارئ.‏

وكتب في “تويتر”: ” لقد أعلنت الأسبوع الماضي عن أكبر تحرير على الإطلاق من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، واليوم ينضم إلينا بقية العالم، حيث يطلق 240 مليون برميل من النفط إجمالا”.

وتابع مؤكدا أن هذه الخطوة “ستؤدي إلى توسيع العرض لشركات النفط والغاز، والآن عليهم خفض الأسعار للمستهلكين”.

وكان البيت الأبيض قال في بيان له، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ستواصل إيجاد طرق لخفض فواتير الطاقة للأمريكيين، مع انضمامها إلى الحلفاء العالميين في الموافقة على تحرير تاريخي قدره 240 مليون برميل من النفط من احتياطياتهم المشتركة.

وأضاف: “سنستمر في اتخاذ كل إجراء ممكن لزيادة العرض على المدى القريب حتى تتمكن العائلات من دفع ثمن الغاز، وفي نفس الوقت العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، الذي يقلل الطلب على النفط ويعزز اقتصاد الطاقة النظيفة لدينا”.

وتابع البيان أن “180 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي و60 مليون برميل المستحقة من احتياطيات دول أعضاء أخرى في وكالة الطاقة الدولية ستكون الأكبر على الإطلاق”.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، مساهمات الدول الأعضاء في الإجراء الجماعي الثاني للإفراج عن مخزونات النفط ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقا لبيان لها.

وصرحت الوكالة أن الالتزامات التي قدمها الأعضاء بلغت 120 مليون برميل على مدى 6 أشهر.

وستسحب أمريكا 60 مليون برميل من النفط من مخزوناتها الاستراتيجية، بينما ستفرج اليابان عن 15 مليونا.

ومن بين المساهمين الرئيسيين الآخرين كوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أصدر أمرا الأسبوع الماضي بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي، ليمكن بلاده من مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن العقوبات على روسيا، لكن كثيرين يشككون في أن تؤدي تلك الخطوة إلى سد كامل للفجوة الناتجة عن تلك العقوبات.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى.

وعقب بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا، أعلنت أمريكا و30 دولة أخرى سحبا إضافيا قدره 60 مليون برميل من الاحتياطيات.