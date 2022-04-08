الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي

_ قال وفد الاتحاد الأوروبي إلى لبنان اليوم الخميس، إن الاتحاد يرحب بالإعلان عن اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، قائلا إنه “خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل قائم على الإصلاحات”.

وأضاف الوفد في تغريدة “نحن على استعداد لتقديم الدعم”.

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وقال صندوق النقد يوم الخميس إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أولا قبل أن يقرر مجلس إدارة الصندوق ما إذا كان سيقر الاتفاق.