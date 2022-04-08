مال وأعمال

مجموعة السبع تعلن فرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا

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وكالات _ أعلنت دول مجموعة السبع، فرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا، بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية وذلك ردا على «التصعيد المستمر للحرب» في أوكرانيا.

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وجاء في بيان للمجموعة «نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة»، معلنة أيضا «عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي» و»النخب» المؤيدة للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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