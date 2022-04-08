مجموعة السبع تعلن فرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا

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وكالات _ أعلنت دول مجموعة السبع، فرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا، بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية وذلك ردا على «التصعيد المستمر للحرب» في أوكرانيا.
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وجاء في بيان للمجموعة «نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة»، معلنة أيضا «عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي» و»النخب» المؤيدة للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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