مجموعة السبع تعلن فرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا

وكالات _ أعلنت دول مجموعة السبع، فرض عقوبات اقتصادية ومالية جديدة ضد روسيا، بينها فرض حظر على كل الاستثمارات الجديدة في القطاعات الرئيسية وذلك ردا على «التصعيد المستمر للحرب» في أوكرانيا.

إقرأ أيضا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لحظر واردات النفط والغاز الروسية

وجاء في بيان للمجموعة «نحظر أي استثمار جديد في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، بما فيها الطاقة»، معلنة أيضا «عقوبات إضافية على قطاع الدفاع الروسي» و»النخب» المؤيدة للحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.