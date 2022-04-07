وزير الكهرباء يبحث فرص الاستثمار بالطاقات المتجددة…

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفد من “جنرال إليكتريك”، لبحث فرص الإستثمار بمجالات الطاقة وخاصة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فى إطار تنظيم مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، والمقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأكد شاكر أن اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة، خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة، لنشر استخدامها وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر .

وأكد وزير الكهرباء اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

ولفت وزير الكهرباء إلي التعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات، لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير ، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .

وأشار إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وشدد وزير الكهرباء على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ومن جانبه أشاد رئيس وفد جنرال إليكتريك بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خبرات كبیرة فى المجالات كافة، مؤكدًا رغبته فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصرى بمختلف المجالات وبصفة خاصة، للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة والمساهمة فى تنظيم مصر لهذا الحدث الهام COP 27 المقرر عقده فى شرم الشيخ .

يأتي هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمي والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على الأطراف كافة، إضافة إلى جذب وتشجيع القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء وزيادة حجم الإستثمار على أرض مصر.