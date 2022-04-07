مال وأعمال

وزيرة الخزانة الأمريكية: تعافي الروبل ليس علامة على صمود…

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العربية نت _ قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جاينت يلين، إن تعافي الروبل الروسي بشكل شبه كامل في الأسابيع القليلة الماضية ليس علامة على صمود الاقتصاد الروسي أمام العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو.

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وحذرت يلين من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

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وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة، أن إدارة بايدن على استعداد لفرض عقوبات على بكين، مماثلة لتلك التي فرضتها على روسيا، في حالة حدوث أي عدوان صيني على تايوان.

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وأشارت إلى المشاكل التي يعاني منها النظام المالي الصيني بما في ذلك القطاع العقاري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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