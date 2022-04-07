شل تشطب أصولا بقيمة 5 مليارات دولار بعد التخارج من روسيا

سي ان بي سي _ قال شركة النفط البريطانية شل، إنها ستقوم بشطب أصول تتراوح قيمتها ما بين 4 و5 مليارات دولار بعد أن قامت بالتخارج من روسيا.

هذا ويقدم ذلك لمحة أولية عن أثر إيقاف الأعمال في روسيا على شركات النفط الكبرى.

واضطرت شركة شل إلى الاعتذار في الثامن من مارس لشرائها شحنة بخصم كبير من النفط الروسي بعد أسبوعين من الغزو الروسي، وأعلنت لاحقًا أنها تنسحب من انخراطها في جميع النشاطات المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الروسية.

وقالت الشركة إنها لن تشتري النفط الخام الروسي بعد الآن، وستغلق محطات الخدمة وعمليات وقود الطائرات وزيوت التشحيم في روسيا.

وكانت الشركة قد تعهدت بالفعل بالخروج من مشاريعها المشتركة مع عملاق الغاز الروسي جازبروم والكيانات التابعة لها.