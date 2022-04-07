رئيس وزراء إيطاليا: حظر واردات الغاز الروسي ليس مطروحا

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– قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، يوم الأربعاء، إن وقف واردات الغاز الروسي ليس موضع بحث على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن إذا تم التوصل إلى توافق حول هذه المسألة، فإن إيطاليا ستمضي في ذلك عن طيب خاطر.
وقال دراجي للصحفيين، في مؤتمر صحفي: “حظر الغاز ليس مطروحا بعد، ولا أعرف ما إذا كان سيتم طرحه في أي وقت”.
وقال إنه إذا تم تعليق تدفقات الغاز من موسكو فلا يزال لدى إيطاليا احتياطيات لتغطية احتياجاتها حتى أواخر أكتوبر.
تعتمد إيطاليا بشكل كبير على روسيا في إمدادات الغاز، لكن دراجي قال إنه في حالة الإجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن وقف واردات الغاز “سنكون سعداء تماما للامتثال”.
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