مال وأعمال

أدنوك الإماراتية تحدد سعر بيع خام مربان لشهر مايو عند 112.48…

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وكالات – قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر مايو عند 112.48 دولار للبرميل.

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ويبلغ سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل 93.99 دولار للبرميل.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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