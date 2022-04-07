وكالات – قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يوم الأربعاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر مايو عند 112.48 دولار للبرميل. ويبلغ سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل 93.99 دولار للبرميل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدنوك الإماراتية تحدد سعر بيع خام مربان لشهر مايو عند 112.48… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.