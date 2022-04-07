محضر الفيدرالي الأمريكي يؤيد تعزيز التشديد النقدي وتقليص…

وكالات – أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريأن المسؤولين ناقشوا كيفية خفض حيازتهم من السندات التي تقدر بتريليونات الدولارات خلال اجتماع مارس مع إجماع بأن تكون وتيرة الخفض بقيمة 95 مليار دولار شهريا.

وأوضح محضر الاجتماع، الذي عقد يومي 15 و16 مارس، أن المسؤولين اتفقوا بشكل عام على خفض الحيازة من سندات الخزانة بنحو 60 مليار دولار وبنحو 35 مليار دولار من السندات المدعومة بالرهن العقاري.

ووافق المركزي الأمريكي في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي على تطبيق أول زيادة لمعدل الفائدة منذ عام 2018 وذلك بمقدار 25 نقطة أساس، كما ناقش المسؤولون أيضاً وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذ يميل الأعضاء نحو تحركات أكثر تشددية.

ويؤيد عدد من مسؤولي الفيدرالي تنفيذ عملية زيادة واحدة أو أكثر لمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 40 عاما في ظل أزمة سلاسل الإمدادات العالمية والتي تفاقمت بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.