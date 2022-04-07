الخزانة الأمريكية: الحظر الكامل لصادرات النفط الروسي سيثير…

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وكالات – قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن فرض حظر كامل على صادرات النفط الروسي من المرجح أن يتسبب في زيادة مفرطة في الأسعار العالمية، والتي ستلحق ضررا بالولايات المتحدة وحلفائها.
وأبلغت يلين لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أنها تأمل بأن تتمكن شركات النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى من زيادة الإنتاج في الأشهر الستة القادمة، مدفوعة بإغراء الأسعار الأعلى، وهو ما قد يسمح بفرض قيود أكثر صرامة على النفط الروسي.
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