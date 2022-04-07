مال وأعمال

جهاز حماية المستهلك: سحب عينات من شيكولاتة كيندر لفحصها

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إسلام سالم – أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، سحب عينات من شيكولاتة كيندر؛ لفحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا.

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وأوضح حسام الدين أن ذلك يأتي في ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات شيكولاتة كندر بسبب ما جرى تداوله على وسائل الإعلام العالمية بشأن تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا فى أوروبا تصل إلى 63 حالة تسمم في بريطانيا.

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وأضاف رئيس الجهاز، في بيان صحفي، أنه رغم عدم وجود أي دلائل أو بلاغات على أن مصر استوردت أي تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك في تسببها في الإصابة بمرض السالمونيلا إلا أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة وخلوها من أي مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

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وأكد أيمن حسام الدين أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها تم إنتاجها في بلجيكا، وبيعت في بعض دول أوروبا وليس من بينها مصر إلا أنه لا يمكن التهاون في التأكد من أن أي منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررا بصحة وسلامة المواطنين.

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ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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