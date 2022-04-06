النفط يهبط 3 دولارات بينما تستعد دول وكالة الطاقة الدولية…

– هبطت عقود النفط الآجلة أكثر من 3 دولارات للبرميل في أثناء التعاملات يوم الأربعاء بعد أنباء تفيد بأن الدول المستهلكة الكبرى ستفرج عن نفط من الاحتياطيات بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتهدئة المخاوف حيال الإمدادات.

وقال مصدران مطلعان إن الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، بما يشمل 60 مليون برميل من الولايات المتحدة.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة دولارات إلى 103.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1620 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.20 دولار إلى 98.76 دولار للبرميل.