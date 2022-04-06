مال وأعمال

توقعات بزيادة أسعار تذاكر الطيران مع صعود تكاليف الطاقة

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– قال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الأربعاء، إن شركات الطيران ستحمل الركاب ارتفاع أسعار النفط عبر رفع أسعار التذاكر على نحو سريع نسبيا، لكن زيادة تكاليف الطاقة ستؤثر سلبا على توقعات القطاع بأكمله في 2022.

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وفي حديثه خلال إفادة صحفية دورية بعد أن قدمت شركة جيت بلو عرضا لشراء شركة الطيران الاقتصادي الأمريكية سبيريت إيرلاينز، قال والش إنه يرى المزيد من الفرص أمام علميات الاستحواذ والدمج في الولايات المتحدة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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