مال وأعمال

مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ أبريل…

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– قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير أسبوعي يوم الأربعاء، إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 564.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2002.

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وأضافت الوكالة الحكومية أن إنتاج النفط الأمريكي ارتفع بمقدار 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 11.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2021.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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