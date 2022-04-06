البيت الأبيض يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي 15% في 2022

– قال مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض، بريان ديس، يوم الأربعاء إن التقديرات تظهر أن الاقتصاد الروسي سينكمش 10-15% في 2022.

وأضاف أن التضخم السنوي في روسيا يبلغ 200%، أو 2% أسبوعيا.