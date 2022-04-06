معيط: توفير كل مقومات النجاح لضمان استدامة منظومة التأمين…

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الحرص على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

وأوضح أن ذلك يسهم في تحقيق حلم المصريين، برعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، على النحو الذي يساعد في نقل العبء المالي للمرض من المواطنين إلى المنظومة الجديدة.

وأشار معيط في لقائه مع الدكتورة ريكا مينون مديرة قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إلى الاتزام بتوفير مقومات النجاح كافة لنظام التأمين الصحي الشامل.

أضاف أن ذلك يتضمن تأهيل البنية التحتية الصحية، والموارد البشرية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة الجديدة على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

وأعرب معيط عن تقديره لدور البنك الدولي في دعم نظام التأمين الصحي الشامل؛ بما يساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة، لافتًا إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية نقل الخبرات والدعم الفني في شراكاتها مع المؤسسات الدولية.

وقالت الدكتورة ريكا مينون، مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إنها شهدت تقدمًا ملحوظًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل خاصة في محافظة الأقصر، موضحة أن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن كفاءة المرافق الصحية وجودة الخدمات الطبية بمختلف المحافظات على حد سواء.

وأكدت على استعداد البنك الدولي لتقديم كافة أوجه الدعم للإسهام في النهوض بالقطاع الصحي في مصر، من خلال التأمين الصحي الشامل؛ بما يستهدفه من توفير رعاية صحية شاملة على نحو مستدام.

حضر اللقاء كل من مارك أهيرن الخبير الاقتصادي القُطري، وإيرينا پوستولوڤسكا اقتصادي أول، والدكتور عمرو الشلقاني خبير أول بالنظم الصحية، وعمرو الشواربي اقتصادي، ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، مستشار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.