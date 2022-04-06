مال وأعمال

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

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– هبطت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتوقعات بتشديد أكثر قوة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما غطى على طلب للاستثمار الآمن على المعدن النفيس أثاره احتمال عقوبات غربية جديدة على روسيا.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.55% إلى 1921.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

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وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.44% إلى 1925.50 دولار للأوقية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن قالت لايل برينارد العضوة بمجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي إنها تتوقع زيادات منهجية في أسعار الفائدة وتخفيضات سريعة في الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي لجعل السياسة النقدية في “موقف أكثر حيادية” في وقت حق هذا العام.

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ويزيد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وصعد مؤشر الدولار أيضا، وهو ما يكبح شهية المستثمرين في الخارج للذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.75% إلى 24.31 دولار للأوقية بينما هبط البلاديوم 1.8% إلى 2234.40 دولار، وانخفض البلاتين 1.9% إلى 967.52 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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