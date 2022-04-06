مال وأعمال

تراجع حاد لنشاط قطاع الخدمات في الصين خلال مارس بسبب قيود…

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شينخوا _ أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء انكماشا حادا لنشاط قطاع الخدمات في الصين خلال مارس الماضي، في ظل الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وإعادة فرض قيود على الحركة في العديد من المناطق.

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وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 42 نقطة مقابل 50.2 نقطة خلال فبراير الماضي وهو أكبر تراجع للمؤشر منذ بداية تفشي كورونا في فبراير 2020 .

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وسجل المؤشر الفرعي لإجمالي الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي أسرع تراجع له منذ مارس 2020، وأدى فرض القيود للحد من تجدد انتشار كورونا إلى تراجع أعداد العملاء وتدهور أوضاع الطلب على قطاع الخدمات.

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كما تراجع مؤشر التوظيف فى مارس ولكن بنسبة بسيطة، وواجهت الشركات ارتفاعا في الالتزامات غير المدفوعة بفعل اضطراب العمليات التجارية وتسيير الأعمال .

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في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 43.9 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 50.1 نقطة خلال فبراير الماضي، وتعكس هذه القراءة تجدد تراجع أنشطة قطاعي التصنيع والخدمات، حيث تراجع الأخير بوتيرة أكبر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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