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مصر تهدي جنوب السودان مليوني جرعة لقاحات للثروة الحيوانية

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دوت الخليج – أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مليوني جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداءً إلى جنوب السودان؛ “تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جوبا”.

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وقال الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، إن اللقاحات التي أرسلتها الوزارة من إنتاج المعهد وتهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في جنوب السودان من الأمراض الوبائية.

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وتابع: كما أوفدت الوزارة مجموعة من الباحثين والأطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السوداني.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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