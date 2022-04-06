مصر تهدي جنوب السودان مليوني جرعة لقاحات للثروة الحيوانية

دوت الخليج – أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مليوني جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداءً إلى جنوب السودان؛ “تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جوبا”. وقال الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة، إن اللقاحات التي أرسلتها الوزارة من إنتاج المعهد وتهدف إلى حماية الثروة الحيوانية في جنوب السودان من الأمراض الوبائية. وتابع: كما أوفدت الوزارة مجموعة من الباحثين والأطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السوداني.

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