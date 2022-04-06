انخفاض إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي 4% في أوائل أبريل

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– ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الثلاثاء، نقلا عن إحصاءات لصناعة النفط، أن إنتاج روسيا اليومي من الخام ومكثفات الغاز في أوائل أبريل انخفض 4% مقارنة بمارس.
وقالت الوكالة إن متوسط الإنتاج اليومي بلغ نحو 1.444 مليون طن أو 10.58 مليون برميل في اليوم في أوائل أبريل.
وكان إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز في مارس آذار قد هبط إلى 11.01 مليون برميل من 11.06 مليون برميل في فبراير.
وتأتي هذه التقارير عن انخفاض الإنتاج في وقت تعاني فيه الشركات المصدرة صعوبات في مواجهة العقوبات الغربية بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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